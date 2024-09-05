بيتكوفيتش: “منتخب غينيا الاستوائية خلق لنا صعوبات”

أكد الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، أن منافس الخضر، اليوم الخميس، غينيا الاستوائية، كان صعبا.

وصرح المدرب بيتكوفيتش، بعد نهاية المواجهة بفوز الخضر بثنائية نظيفة، في إطار الجولة الأولى لتصفيات “كان” 2025: “منتخب غينيا الاستوائية كان جيداً من الناحية البدنية وخلق لنا صعوبات في المواجهة”.

وأضاف المتحدث: “لم نصنع فرصا خطيرة خلال الشوط الأول، وفي الشوط الثاني ضغطنا على المنافس وتمكننا من تسجيل هدفين”.

وختم تصريحاته: “اللعب داخل الديار يمنحنا أفضلية دعم الجمهور، وهو ما حدث اليوم معنا، أشكر جمهورنا على دعمه”.