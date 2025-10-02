بيتكوفيتش: “منحنا الفرصة للاعبين جدد من أجل التأقلم”

أبرز الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، السبب الذي دفعه لتوجيه الدعوة لبعض اللاعبين الجدد ضمن القائمة المعنية بمواجهتي الصومال، وأوغندا.

وأوضح بيتكوفيتش، في هذا الخصوص، اليوم الخميس، خلال ندوته الصحفية: “لقد تابعت تطور هؤلاء اللاعبين الجدد مع أنديتهم، وكالعادة منحناهم فرصة من أجل التأقلم”.

كما أضاف مدرب الخصر: “هناك لاعبون يتمتعون بلياقة بدنية أعلى من اللاعبين الأساسيين، وبالتالي يمكنهم تعويضهم”.

وتابع فلاديمير بيتكوفيتش: “من جهة أخرى هذا يؤكد من جديد بأن أبواب المنتخب الوطني دائما مفتوحة”.

يذكر أن فلاديمير بيتكوقيتش، وجه الدعوة لأول مرة للرباعي، لوكا زيدان، دورفال، بلغالي، وشرقي، للمشاركة في مبارتي الصومال، وأوغندا.