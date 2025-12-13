بيتكوفيتش: “من الصعب تقديم وعود ولكننا نسعى لإسعاد الشعب الجزائري”

أكد مدرب المنتخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، أنه لا يمكنه تقديم أي وعد للشعب الجزائري، بخصوص التتويج بلقب كأس أمم إفريقيا.

وفي رده حول قدرة “الخضر” على التتويج في دورة المغرب، لاسيما وأن الشعب الجزائري ينتظر ذلك. بعد اخفاق المنتخب المحلي. في البطولة العربية. رد بيتكوفيتش:”أتمنى أن نسعد الشعب الجزائري ونجعله فخورا بنا”.

وواصل بيتكوفيتش، في ندوة صحفية اليوم السبت: “من الصعب إعطاء وعود ولكننا سنقدم كل شيء من أجل أن يكون الشعب الجزائري سعيدا وفخورا، وهذا ينبطق علينا أيضا”.

قبل أن يضيف مدرب المنتخب الوطني: “الشيء الأكيد، أن الجميع هنا من طاقم فني ولاعبين فخور بحمل ألوان الجزائر. وهذه نقطة الانطلاقة بالنسبة لنا لخوض كأس أمم إفريقيا”.