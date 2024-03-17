بيتكوفيتش: “من المهم بالنسبة لي الاستعانة بجزائريين ضمن طاقمي الفني”

أبرز الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، اليوم الأحد، خلال ندوتاه الصحفية، أهمية تواجد كفاءات جزائرية ضمن طاقمه الفني المساعد.

وقال بيتكوفيتش، في هذا الخصوص: “كان من المهم بالنسبة لي الاستعانة بمساعدين جزائريين، الذين يعرفون الملاعب، والعقلية المحلية”.

كما كشف الناخب الوطني في ذات السياق: “يتواجد ضمن طاقني الفني اثنين من الاختصاصيين الجزائريين في تحليل الفيديو”.

يذكر أن المدرب الجزائري، نبيل نغيز، سيكون المساعد الثاني للناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، وفق ما أكدته “الفاف” في وقت سابق.