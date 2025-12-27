بيتكوفيتش: “من المهم دراسة المنافسين ولكننا نركز على أنفسنا بدرجة أولى”

أكد مدرب المنتخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، أهمية دراسة المنافسين وطريقة لعبهم، غير أنه أبرز في المقابل، أنه يركز في المقام الأول على استغلال نقاط قوة تشكيلته وتصحيح النقائص.

وأوضح بيتكوفيتش، أن المنتخبات المتواجدة في “كان 2025” لديها هويتها الخاصة بها، قبل أن يضيف: “من المهم أن تحافظ على هويتك وطريقة لعبك”.

وبرّر الناخب الوطني، موقفه قائلاً: “لا يمكن أن تتكيف مع المنافسين جميعا.. يجب أن تكون المبادئ ثابتة وتسمح لك بمواجهة أي منافس”.

وختم بيتكوفيتش، في الندوة الصحفية التي عقدها اليوم السبت. حديثه حول هذه النقطة: “نحترم كل المنافسين.. صحيح أنه من المهم التعرف على جوانب القوة والضعف لدى المنافس، ولكن التركيز في المقام الأول ينصب على أنفسنا”.