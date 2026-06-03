بيتكوفيتش: “مواجهة بوليفيا فرصة لتصحيح الأخطاء ومنح فرص أكبر للاعبين”

قال الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، إن المواجهة الودية المقبلة أمام منتخب بوليفيا ستكون فرصة مهمة لمواصلة التحضيرات الخاصة بنهائيات كأس العالم، والعمل على معالجة بعض النقائص التي ظهرت خلال المباريات السابقة.

وأوضح بيتكوفيتش خلال الندوة الصحفية التي أعقبت الفوز على هولندا: “المقابلة المهمة أمام بوليفيا ستكون من أجل تحسين الأخطاء ومنح مساحة أكبر للاعبينا، سنخوض مباراة جميلة، كما ستكون لنا فرصة كبيرة لمنح دقائق لعب إضافية لعدد من اللاعبين”.

وأبدى مدرب “الخضر” رضاه عن الأداء الذي قدمه المنتخب الوطني أمام هولندا، مؤكداً أن الهدف من هذه المباريات التحضيرية لا يقتصر على تحقيق الفوز فقط، بل يتعداه إلى تطوير الأداء الجماعي وتحسين أسلوب اللعب.

وأضاف: “الأمر المهم هو اللعب من أجل الفوز، ومبدأ اللعب الخاص بنا وكيفية اللعب فوق أرضية الميدان بطريقة جميلة مع دراسة الخصم، وليس الأهم التركيز على الخطة التي نلعب بها”.

وختم الناخب الوطني تصريحاته بالتأكيد على أن المنتخب الوطني يسير وفق برنامج تحضيري مدروس استعداداً للمونديال. مشدداً على أهمية مواصلة العمل والاستفادة من كل مباراة ودية من أجل الوصول إلى أفضل جاهزية ممكنة.