بيتكوفيتش: “مواجهة غينيا الاستوائية جد مهمة بالنسبة لنا”

تحدث مدرب المتخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، عن المواجهة المقبل للخضر، التي ستجمعهم بمنتخب غينيا الاستوائية. مبرزا أهميتها الكبيرة.

وقال بيتكوفيتش، في تصريح للموقع الرسمي لـ”الكاف”، نقله (و.أ.ج): “تصفيات كأس إفريقيا للأمم 2025 مهمة بالنسبة لنا، وسنواجه منافسين أقوياء”.

وبخصوص مواجهة غينيا الاستوائية، قال مدرب الخضر: “المباراة الأولى أمام غينيا الاستوائية جد مهمة بالنسبة لنا. سنواجه منافسا أثبت في آخر نسخة من كأس أمم إفريقيا أنه منتخب يملك 6 أو 7 لاعبين ينشطون في أندية أوروبية لها مستوى”.

وتابع فلاديمير بيتكوفيتش: “صحيح نحن مرشحون على الورق للفوز في المباراة، لكن يجب أن نظهر أننا نستحق تحقيق الفوز”.

يذكر أن المنتخب الوطني سيواجه، غدا الخميس، منتخب غينيا الاستوائية، بملعب “ميلود هدفي”، انطلاقا من الثامنة ليلا، برسم تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.