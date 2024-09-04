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الرياضة

بيتكوفيتش: “مواجهة ليبيريا ستكون مختلقة وستجرى على أرضية ميدان صعبة”

بقلم كريم تيغرمت
بيتكوفيتش: “مواجهة ليبيريا ستكون مختلقة وستجرى على أرضية ميدان صعبة”
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اعترف الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، بصعوبة المواجهة الثانية التي ستجمع الخضر بمنتخب ليبيريا، ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

ونقلت (و.أج)، تصريح بيتكوفيتش، للموقع الرسمي لـ”الكاف”، حيث قال: “بالنسبة لمباراة ليبيريا، هي مواجهة مختلفة تماما عن الأولى”.

كما أوضح: “سنخوض اللقاء على أرضية ميدان اصطناعية، وسنحضر بعد مباراتنا الأولى لمدة 3 أيام لهذا اللقاء الذي سيجرى على أرضية ميدان صعبة”.

يذكر أن مباراة المنتخب الوطني، ونظيره الليبيري، لحساب تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025، مقررة يوم 10 سبتمبر الجاري بليبيريا.

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