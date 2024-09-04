بيتكوفيتش: “مواجهة ليبيريا ستكون مختلقة وستجرى على أرضية ميدان صعبة”
بقلم كريم تيغرمت
اعترف الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، بصعوبة المواجهة الثانية التي ستجمع الخضر بمنتخب ليبيريا، ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.
ونقلت (و.أج)، تصريح بيتكوفيتش، للموقع الرسمي لـ”الكاف”، حيث قال: “بالنسبة لمباراة ليبيريا، هي مواجهة مختلفة تماما عن الأولى”.
كما أوضح: “سنخوض اللقاء على أرضية ميدان اصطناعية، وسنحضر بعد مباراتنا الأولى لمدة 3 أيام لهذا اللقاء الذي سيجرى على أرضية ميدان صعبة”.
يذكر أن مباراة المنتخب الوطني، ونظيره الليبيري، لحساب تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025، مقررة يوم 10 سبتمبر الجاري بليبيريا.
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