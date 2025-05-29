بيتكوفيتش: “مواجهتي روندا والسويد جد مهمة بالنسبة لنا”
بقلم كريم تيغرمت
أبرز الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، أهمية المبارتين التحضيريتين المقبلتين للمنتخب الوطني، أمام كل من رواندا، والسويد.
وصرح بيتكوفيتش، في ندوته الصحفية اليوم الخميس: “لا توجد مباريات ودية، إنها مباريات مهمة علينا الاستعداد لها قدر الإمكان”.
كما أضاف الناخب الوطني: “هاتان المباراتان ضد منتخبي رواندا، والسويد، ستمنحنا الخبرة، بالإضافة للثقة”.
وتابع بيتكوفيتش: “أريد منح جميع اللاعبين أكبر قدر ممكن من الدقائق، وتعزيز الفريق، علينا إيجاد توازن جيد بين اللاعبين، الذين لعبوا كثيرًا، والذين لعبوا قليلًا”.
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