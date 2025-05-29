بيتكوفيتش: “مواجهتي روندا والسويد جد مهمة بالنسبة لنا”

أبرز الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، أهمية المبارتين التحضيريتين المقبلتين للمنتخب الوطني، أمام كل من رواندا، والسويد.

وصرح بيتكوفيتش، في ندوته الصحفية اليوم الخميس: “لا توجد مباريات ودية، إنها مباريات مهمة علينا الاستعداد لها قدر الإمكان”.

كما أضاف الناخب الوطني: “هاتان المباراتان ضد منتخبي رواندا، والسويد، ستمنحنا الخبرة، بالإضافة للثقة”.

وتابع بيتكوفيتش: “أريد منح جميع اللاعبين أكبر قدر ممكن من الدقائق، وتعزيز الفريق، علينا إيجاد توازن جيد بين اللاعبين، الذين لعبوا كثيرًا، والذين لعبوا قليلًا”.