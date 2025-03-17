بيتكوفيتش: “ناير كان تحت المراقبة وقررت منحه فرصة”

كشف الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، سبب توجيهه الدعوة لأول مرة، للاعب نادي غانغون الفرنسي، صهيب ناير، للمشاركة في تربص مارس الجاري.

وقال بيتكوفيتش، في هذا الخصوص، خلال ندوته الصحفية: “ناير كان تحت المعاينة، لدينا مراقبين يزودوننا بالمعلومات، ونحن من يدير هذا الأمر”.

كما أضاف: “كرة القدم تسير بسرعة كبيرة، شخصيا لم أكن أعتقد أنه سيكون معنا في البداية، لقد كان لدينا أربعة لاعبي محور، لذلك سأعطيه فرصته”.

وأردف: “هو يملك الصفات التي تساعدنا على تطوير لعبنا في الميدان، ومن المهم أن يقاتل الفريق لتحقيق نتائج عالية جدًا، ناير في غانغون، لديه الكثير من المسؤوليات ويتمتع بعقلية جيدة للغاية”.

وتابع فلاديمير بيتكوفيتش: “أي لاعب مميز، لديه الفرصة للانضمام إلى المنتخب الوطني، الباب لا يزال مفتوحا مرة أخرى”.