بيتكوفيتش: “نحترم السودان والفوز في اللقاء الافتتاحي مهم للغاية”

أكد مدرب المنتخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، أن الفوز في اللقاء الافتتاحي لأي منافسة، يعتبر أمرا مهما للغاية، تحسبا لباقي المشوار، ولاسيما من الناحية المعنوية.

وأبرز بيتكوفيتش، أن “الخضر” دخلوا في أجواء المنافسة القارية مبكرا، مضيفا بخصوص لقاء الغد. أمام السودان: “يجب أن تفوز بأول لقاء من أجل الحصول على الثقة التي تحتاجها.”

وواصل مدرب المنتخب الوطني: “الفوز سيمنح الفريق الثقة والدفع الإيجابي لما تبقى من المنافسة.”

قبل أن يستدرك فلاديمير بيتكوفيتش. في الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الثلاثاء رفقة القائد رياض محرز: “نحترم المنافس ولدينا ثقة كبيرة في قدراتنا”.