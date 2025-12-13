بيتكوفيتش: “نحن المرشحون ولكن علينا أن نُظهر ذلك”

تحدث مدرب المنتخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، عن الصدام القوي المرتقب أمام منتخب السودان، في افتتاح مشوار المنتخبان ضمن كأس أمم إفريقيا.

وأبرز بيتكوفيتش، أن السودان منتخب جيد، ويعتمد على السرعة في طريقة لعبه، إلى جانب اتقانه الهجمات المعاكسة.

قبل أن يستدرك الناخب الوطني: “يمكن أن نرى بأن الحافز سيكون كبيرا عند منتخب السودان. بعد بطولة كاس العرب”.

وواصل مدرب “الخضر” في ندوة صحفية نشطها اليوم السبت. كشف خلالها عن قائمة الـ 28 لاعبا، المعنيين بكأس إفريقيا: “نحن المرشح ولكن يجب أن نظهر ذلك على أرضية الميدان”.