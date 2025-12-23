بيتكوفيتش: “نحن مجبرون على إرضاء الشعب الجزائري”

أكد الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، أن العناصر الوطنية ستكون أمام حتمية إرضاء الشعب الجزائري، من خلال تقديم مباريات قوية في “كان 2025.”

وعلى هامش الندوة الصٌحفية التي نشطها اليوم الثلاثاء. تحسبا لمواجهة الافتتاح المرتقبة غدا، أمام السودان، قال بيتكوفيتش: “تشكيلتي عملت بشكل جيد.. ننتظر حصة اليوم من أجل تحديد قائمة اللاعبين الذين سيتم استدعاؤهم للمباراة”.

قبل أن يستدرك المسؤول الأول على العارضة الفنية لـ”الخضر” قائلا: “ولكنني أظن أننا جاهزون، ونحن مجبرون على إرضاء شعبنا وبلدنا”.