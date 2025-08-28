بيتكوفيتش: “نركز حاليا على مباراة بوتسوانا ونستهدف الفوز ضد غينيا في المغرب”

تحدث مدرب المنتخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، عن المبارتين المقبلتين للخضر ضد كل من بوتسوانا، وغينيا، لحساب تصفيات كاس العالم 2026، مؤكدا عزمهم على تحقيق الفوز.

وقال بيتكوفيتش، اليوم الخميس، في ندوته الصحفية: “كل تركيزنا حاليا منصب على مباراتنا المقبلة في تيزي وزو”.

كما أضاف: “علينا ضمان التوازن في طريقة لعبنا، بتقديم مردود دفاعي في المستوى، ولاعتماد على امكانيات لاعبينا لخلق ثغرات في دفاع المنافس، وهذا لن يكون سهلا”.

وأردف مدرب الخضر: “أتوقع من المنافس أن يغير طريقة لعبه التي واجهنا بها في مباراة الذهاب ببوتسوانا”.

وفيما تعلق بالمباراة الثانية، والتي ستجمعهم بمنتخب غينيا، في المغرب، قال فلاديمير بيتكوفيتش: “مباراة الدار البيضاء ضد غينيا، مباراة عادية بالنسبة لنا، وسنعمل على تقديم أفضل ما لدينا للعودة بالفوز”.