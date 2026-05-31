بيتكوفيتش: “نملك خيارات عديدة في الرواقين”

طمأن الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، الجماهير الجزائرية بخصوص وضعية الرواقين الأيمن والأيسر للدفاع قبل المونديال.

وأكد بيتكوفيتش، اليوم الأحد، على هامش إعلانه القائمة النهائية لـ”الخضر”، أنه لا يشعر بأي قلق بشأن الخيارات المتاحة في هاذين المنصبين.

وردا عن سؤال يخص استبعاده مهدي دورفال، الذي يشغل منصب ظهير أيمن. والاكتفاء برفيق بلغالي، مقابل اختيار 6 مدافعين محوريين، قال بيتكوفيتش: “عبادة وشرقي يمكنهما اللعب على اليمين. ومع بلغالي، أظن أن الحلول متاحة يمينا”.

وواصل بيتكوفيتش، الدفاع عن خياراته، قائلا: “في الجهة اليسرى من الدفاع لدينا حلول أيضا. مع عودة خوان حجام، وتواجد آيت نوري، إلى جانب بن سبعيني، الذي يمكنه شغل هذا المنصب”.

وفي السياق ذاته، أبرز الناخب الوطني، أن تعدد مناصب عدد من اللاعبين الذين اختارهم لخوض غمار المونديال، يعتبر نقطة ايجابية يجب أن يستفيد منها المنتخب.