بيتكوفيتش: “هدفنا في الـ”كان” تجاوز الدور الأول”

كشف الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، أن الهدف من المشاركة في كأس أمم إفريقيا المقرر انطلاقها بعد حوالي أسبوع من الآن، هو تجاوز دور المجموعات.

وفشل “الخضر” منذ تتويجهم بنسخة 2019 التي جرت في مصر. في العبور إلى الدور الثاني من المنافسة القارية، بإقصاءين متتاليين من الدور الأول.

وفي رده حول أهداف المنتخب في نسخة المغرب، قال بيتكوفيتش: “هدفي الرئيسي هو الفوز دائما، ولكن حينما أرى إلى طموحات فريقي، يجب أن نذهب خطوة بخطوة”.

وواصل مدرب “الخضر” في ندوة صحفية نشطها اليوم السبت: “سنذهب خطوة بخطوة. ونبحث عن تحقيق الانتصارات والتطور يوما بعد يوما”.

قبل أن يضيف بيتكوفيتش: “لكن إذا تحدثنا حسابيا، الهدف الرئيسي هو تجاوز الدور الأول. وأنا شخصيا أريد الذهاب إلى أبعد محطة ممكنة”.