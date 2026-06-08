بيتكوفيتش: “هدفنا مواصلة النتائج الإيجابية في المونديال”

أكد الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، أن المشاركة المرتقبة لـ”الخضر” في نهائيات كأس العالم 2026، تمثل مسؤولية وشرف بالنسبة له.

وفي أول خرجة إعلامية عقب الوصول ليلة الأحد إلى الاثنين، إلى مدينة كانساس الأمريكية. تحسبا لخوض المونديال، قال بيتكوفيتش: “إنه لشرف كبير أن نكون هنا”.

وواصل مدرب “الخضر” في السياق ذاته: “هذا الشرف يرافقه قدر من المسؤولية.. لذلك يجب أن نقوم بالأمور بالشكل الصحيح وأن نكون في مستوى هذا القميص”.

كما أوضح بيتكوفيتش، أن المنتخب الوطني اقتطع تأشيرة المشاركة في مونديال 2026، عن جدارة واستحقاق، وهو ما يجعله أمام حتمية تقديم صورة مشرفة خلال المحفل العالمي.

وختم التقني السويسري: “تأهلنا إلى كأس العالم عن جدارة واستحقاق، وهدفنا هو الظهور بصورة مشرفة وتقديم أفضل ما لدينا، مع مواصلة النتائج والمستويات الإيجابية التي حققناها في الفترة الأخيرة”.