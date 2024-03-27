بيتكوفيتش :” هذا ما يعاني منه دفاع وهجوم المنتخب الوطني”

كشف الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش عن أهم نقاط الضعف التي يعاني منها لاعبو الخضر رغم المستويات الكبيرة التي قدموها أمام جنوب إفريقيا.

وقال فلاديمير بيتكوفيتش خلال الندوة الصحفية عقب المباراة “في كل مرة عندما نجتاز خط الوسط نعاني من التركيز من قبل بعض المهاجمين، استخلصنا أمور جيدة على كل حال و قدمنا مباراة رائعة سهرة اليوم”

كما أضاف بيتكوفيتش “نملك لاعبين شباب جيدين لكن للأسف لا نملك الوقت الكاف للاعتماد على جميع اللاعبين دفعة واحدة”.

وختم خليفة بلماضي “اللاعبون سيعودون في تربص جوان وسأعرف كل لاعب ودوره بشكل أكبر، حاليا نملك عائلة جيدة ومتحدة”.