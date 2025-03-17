بيتكوفيتش: “هذا هو الوقت المناسب لاستدعاء بلايلي”

تطرق مدرب المنتخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، اليوم الإثنين، للحديث عن عودة يوسف بلايلي، لتعداد الخضر، بعد غياب طويل.

وردا منه على سؤال الصحافة، بخصوص عودة بلايلي، لقائمة الخضر، رد بيتكوفيتش: “بلايلي.. هذا هو الوقت المناسب لاستدعائه”.

كما أضاف مدرب الخضر: ” استدعاء بلايلي، بشكل أساسي، عاءد إلى آدائه المتواصل خلال هذا الموسم مع ناديه الترجي التونسي”.

يذكر أن يوسف بلايلي، سيكون حاضرا في تربص مارس الجاري، مع المنتخب الوطني، والذي تتخلله مبارتي بوتسوانا، وموزمبيق، لحساب تصفيات كأس العالم.