بيتكوفيتش: “هذا هو هدفنا في كأس العالم 2026”

كشف الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، اليوم الأحد، في ندوته الصحفية، الهدف الذي يسعى بلوغه مع الخضر في نهائيات كأس العالم 2026.

وقال بيتكوفيتش، بخصوص هدفه مع الخضر، في مونديال 2026: “يمكنني أن أعدكم، أننا سنقدم أفضل ما لدينا. سيكون هناك منافسون في مواجهتنا، ونحن سنعمل على جعل الأنصار يشعرون بالفخر”.

كما أضاف: “لدينا عدة أهداف، الأول هو أن تكون التحضيرات التي أجريناها قادرة على قيادتنا لتحقيق شيء ما في مباراتنا الأولى، ثم التقدم خطوة، بخطوة”.

وتابع فلاديمير بيتكوفيتش: “هذه الطبعة من كأس العالم ستكون جد صعبة بمشاركة 48 منتخبا، لكن سنعمل على تقديم أفضل ما لدينا، لعدم العودة إلى الجزائر بعد المباراة الثالثة”.