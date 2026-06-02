بيتكوفيتش: “هولندا اختبار حقيقي لنا.. ولا جدوى من الحديث عن المونديال الآن”

أكد الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، أن المباراة الودية المرتقبة أمام هولندا، غدًا الأربعاء، تكتسي أهمية كبيرة بالنسبة للمنتخب الجزائري.

بالنظر إلى القيمة الفنية للمنافس والتشابه النسبي في أسلوب لعبه مع المنتخب الأرجنتيني.

وخلال الندوة الصحفية التي عقدها عشية اللقاء، أوضح مدرب “الخضر”: “اختيار هولندا لم يكن اعتباطيًا. هذه المواجهة ستسمح للطاقم الفني بالوقوف على المستوى الحقيقي للمنتخب وتقييم العمل المنجز خلال الفترة الماضية”.

وأضاف بيتكوفيتش: “هذه المواجهة رغم طابعها الودي، تحمل أهمية كبيرة من الناحية الفنية والتنافسية. إنها أقرب إلى اختبار رسمي بالنظر إلى قوة المنافس والأهداف المسطرة من ورائها”.

وفيما يتعلق بكأس العالم، رفض الناخب الوطني الخوض في التفاصيل، مؤكدًا أن الحديث عن المستقبل في الوقت الحالي لا يخدم المنتخب، وأن العمل يتم وفق مبدأ التدرج والتركيز على كل مرحلة على حدة من أجل تحقيق الأهداف المنشودة.

كما تطرق بيتكوفيتش إلى فوز المنتخب النمساوي وديًا على تونس، مؤكدًا أن مثل هذه النتائج لا تعطي صورة دقيقة عن مستوى المنافسين. ولا يمكن الاعتماد عليها لاستخلاص استنتاجات حقيقية بشأن قوة المنتخبات أو جاهزيتها.

للإشارة، ستواجه كتيبة بيتكوفيتش، غدا الأربعاء، وديا، منتخب “الطواحين” الهولندية، بداية من الساعة الـ19.45 بالتوقيت المحلي، بملعب “دي كويب” الخاص بنادي فينورد بالعاصمة روتردام.