بيتكوفيتش: “واثق من جاهزية لاعبينا لمواجهتي الصومال وأوغندا”

بقلم كريم تيغرمت
بيتكوفيتش: "واثق من جاهزية لاعبينا لمواجهتي الصومال وأوغندا"
أبدى مدرب المنتخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، ثقته الكبيرة في جاهزية اللاعبين الذين تم استدعائهم، لمواجهتي الصومال، وأوغندا لحساب تصفيات كأس العالم 2026.

وصرح بيتكوفيتش، اليوم الخميس، في هذا الخصوص: “أنا مقتنع بأن اللاعبين الذين قمنا باستدعائهم جاهزون لمواجهتي الصومال، أوغندا”.

كما أضاف: “سنواجه منافسين، الصومال، وأوغندا، اللذان سيلعبان بكامل طاقتهما، لذا علينا احترام منافسينا”.

وتابع فلاديمير بيتكوفيتش: “سنبذل قصارى جهدنا لضمان سعادة الشعب الجزائري، بالتأهل إلى كأس العالم بعد غياب دام 12 عامًا”.

