بيتكوفيتش وبوقرة يتابعان مباراة بلوزداد وبسكرة

حضر الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، ومدرب المنتخب الوطني للمحليين، مجيد بوقرة، في المنصة الشرفية لملعب نيلسون مانديلا ببراقي، مساء اليوم الأربعاء، حيث تابعا مواجهة شباب بلوزداد وضيفه اتحاد بسكرة، ضمن الجولة الـ18 من الرابطة المحترفة.

ويتابع اللاعب الدولي السابق ومدرب منتخب المحليين، مجيد بوقرة. للوقوف على مستوى لاعبي الفريقين. تحسبا لدعم تشكيلته التي تستعد لخوض مباراتين مهمتين في شهر ماي المقبل. في الدور التصفوي الثاني والأخير، المؤهل إلى البطولة الإفريقية للاعبين المحليين (شان).

وسيواجه أشبال مجيد بوقرة الفائز من مباراة منتخبي غامبيا والغابون، في الدور الثاني والأخير. ما بين الثاني والرابع ماي، على أن تجرى مواجهة العودة ما بين التاسع والحادي عشر ماي من الشهر ذاته.

علماً أن بيتكوفيتش يحضّر قائمة المنتخب الأول استعداداً لتربص شهر مارس الداخل الذي يتخلله إجراء الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات كأس العالم 2026. إذ يواجه رفقاء محرز منتخب بوتسوانا خارج الديار يوم 21 مارس بداية من الساعة الثانية زوالا، وموزمبيق يوم 25 مارس على الساعة العاشرة ليلا في أمسية رمضانية بملعب المجاهد الراحل حسين آيت أحمد، بتيزي وزو.