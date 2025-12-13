بيتكوفيتش: “وجدت صعوبات في اختيار 28 لاعبا من قائمة تضم 55”

اعترف الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، أنه واجه صعوبات كبيرة في اختيار القائمة النهائية المعنية بالمشاركة في كأس أمم إفريقيا، والتي يستعد اليوم السبت، للكشف عنها.

وفي مستهل الندوة الصحفية الخاصة بالإعلان عن قائمة “الخضر” تحسبا للمشاركة في الـ”كان” المقرر انطلاقها بعد أسبوع من الآن. أبرز بيتكوفيتش. انه واجه صعوبات كبيرة في اختيار قائمة من 28 لاعبا.

قبل أن يضيف: “في الأشهر الماضية. شاهدنا 45 لاعبا مع المنتخب. ومنذ البداية كان المهم بالنسبة لي. أن تكون المجموعة متماسكة”.

وواصل مدرب “الخضر”: “كان هناك أمورا ايجابية وأخرى سلبية الأمر الذي ساعدني في اختيار قائمة الـ 28 لاعبا، من أصل 55 لاعبا في القائمة الموسعة”.