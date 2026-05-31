بيتكوفيتش: “ودية هولندا ستكون مشابهة لمواجهة الأرجنتين”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث الناخب الوطني، عن المباريات التحضيرية التي سيخوضها المنتخب الوطني، ضد هولندا، وبوليفيا، تحضيرا لكأس العالم 2026.
وصرّح بيتكوفيتش، اليوم الأحد، في ندوته الصحفية: “منتخب هولندا لديه اسم كبير، وهو منتخب جد قوي”.
كما أضاف الناخب الوطني: “مباراتنا ضد منتخب هولندا، ستسمح لنا بمعرفة حدود امكانيات لاعبينا، وستكون مشابة جدا للمواجهة التي تنتظرنا ضد منتخب الأرجنتين”.
وتابع فلاديمير بيتكوفيتش: “المباراة الثانية، فرصة بالنسبة لنا لاكتشاف الأجواء المناخية في أمريكا، قبل اختتام التحضيرات العامة، والدخول في التحضرات الخاصة بمباراة الأرجنتين”.
