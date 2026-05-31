بيتكوفيتش: “ودية هولندا ستكون مشابهة لمواجهة الأرجنتين”

تحدث الناخب الوطني، عن المباريات التحضيرية التي سيخوضها المنتخب الوطني، ضد هولندا، وبوليفيا، تحضيرا لكأس العالم 2026.

وصرّح بيتكوفيتش، اليوم الأحد، في ندوته الصحفية: “منتخب هولندا لديه اسم كبير، وهو منتخب جد قوي”.

كما أضاف الناخب الوطني: “مباراتنا ضد منتخب هولندا، ستسمح لنا بمعرفة حدود امكانيات لاعبينا، وستكون مشابة جدا للمواجهة التي تنتظرنا ضد منتخب الأرجنتين”.

وتابع فلاديمير بيتكوفيتش: “المباراة الثانية، فرصة بالنسبة لنا لاكتشاف الأجواء المناخية في أمريكا، قبل اختتام التحضيرات العامة، والدخول في التحضرات الخاصة بمباراة الأرجنتين”.