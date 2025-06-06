بيتكوفيتش ونجوم المنتخب الوطني يهنئون الشعب الجزائري بعيد الأضحى

وجّه نجوم المنتخب الوطني لكرة القدم، اليوم الجمعة، تهانيهم لكل الأمة الإسلامية، والشعب الجزائري خاصة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ونشرت “الفاف”، عبر موقعها الرسمي، مقطع فيديو، للناخب الوطني، ونجوم الخضر، من مركز سيدي موسى، خلال القائهم عبارات التهاني، للشعب الجزائري، وانصار الخضر، بهذه المناسبة.

كما حرص معظم نجوم المنتخب الوطني، ولاعبنا الدوليين، على مقاسمة فرحتهم بهذا العيد، عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي.

يذكر أن عيد الأضحى المبارك، تزامن مع التربص الذي يجريه تعداد المنتخب الوطني في هذه الفترة، والخاص بشهر جوان، والذي يتضمن مباراة ودية ضد منتخب السويد.

https://www.facebook.com/share/r/15AL27pn1f/