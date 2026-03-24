بيتكوفيتش يؤكد أهمية وديتي غواتيمالا وأوروغواي

أطلق الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، خطابا حماسيا على أشباله، أمس الاثنين، قبل خوض أول حصة تدريبية في تربص “تورينو” الايطالية.

وظهر بيتكوفيتش، في فيديو مقتضب نشره الحساب الرسمي للمنتخب على “فيسبوك” وهو يعقد اجتماعا مصغرا مع رفقاء القائد رياض محرز، قبل انطلاق التربص.

حيث شدد مدرب “الخضر” على ضرورة التعامل بجدية مع وديتي غواتيمالا يوم الـ 27 مارس وأوروغواي يوم الـ 31 من الشهر ذاته. وقال: “نحن هنا لتحضير لقاءين.. وهما مهمين دائما، وسنحضر جيدا ليكون الجميع في نفس الجاهزية.”

كما استغل بيتكوفيتش، الفرصة من أجل شرح برنامج العمل على اللاعبين. مؤكدا لهم أن كل منهم سيحظى في بداية التربص بعمل خاص، على اعتبار أن منهم من لعب مع ناديه الأحد. ومنهم من لعب قبل أيام.