بيتكوفيتش يؤكد جاهزية بن سبعيني لمواجهة النمسا

طمأن الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، الجماهير الجزائرية بشأن الحالة البدنية للمدافع، رامي بن سبعيني، مؤكدًا جاهزية لاعب الخضر للمشاركة في المواجهة المرتقبة أمام المنتخب النمساوي ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور مجموعات كأس العالم 2026.

وكشف المدرب خلال تصريحاته أن بن سبعيني تعرض لإصابة في بداية المباراة السابقة أمام الأردن، غير أنه أظهر روحًا قتالية عالية وواصل اللعب حتى النهاية، وهو ما يعكس جاهزيته ورغبته في مساعدة المنتخب في هذا الموعد الحاسم.

وقال بيتكوفيتش: “بن سبعيني تعرض للإصابة في بداية مباراة الأردن، لكنه واصل اللعب، وهو متاح لمساعدتنا أمام النمسا”.

وتأتي هذه التصريحات لتمنح دفعة معنوية كبيرة للمنتخب الوطني قبل المواجهة المصيرية، خاصة أن بن سبعيني يعد أحد الركائز الأساسية في المنظومة الدفاعية للخضر بفضل خبرته وقدرته على اللعب في أكثر من مركز.