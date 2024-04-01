بيتكوفيتش يبدي إعجابه بإمكانيات ايت نوري وبقرار وبلعيد محل ثقة

تطرق مساعد التقني البوسني بيتكوفيتش نبيل نغيز إلى الحديث عن نقاط قوة و ضعف لاعبي المنتخب الوطني ودرة فعل بيتكوفيتيش بعد دورة FIFA SERIES.

وقال نبيل نغيز في تصريحه خلال استضافته من قبل التلفزيون العمومي “نقطة قوة المنتخبات في العالم في الهجوم، تجد نقطة الضعف هي الدفاع حتما، بيتكوفيتش يعرف بلعيد جيدا، والحارس بن بوط، استفسر عن وجود مدافع يساري في البطولة، لذا قام باستدعاء مداني”.

كما أضاف نغيز “بيتكوفيتش مقتنع مئة بالمئة بخدمات بلعيد، المدرب يريد اللعب بمدافع يلعب باليمين، و مدافع يلعب باليسار”.

وختم التقني الجيجلي “لعبنا بـ 3 في المحور وأصبح متوازن في الثلاث خطوط، بقرار لديه وزن في الهجوم وكان يضغط كثيرا منذ دخوله”.