بيتكوفيتش يبعد مبولحي بلايلي.. ويعيد براهيمي للخضر

شهدت قائمة الناخب الوطني الجديد فلاديمير بيتكوفيتش، الخاصة بتربص شهر مارس الجاري العديد من المفاجآت.

وعرفت قائمة الخضر الخاصة بالتربص التحضيري لدورة الفيفا الدولية، إستبعاد كل من الحارس رايس وهاب مبولحي، بسبب معاناته من الإصابة على مستوى اليد.

بالإضافة لاستبعاد صانع ألعاب المولودية يوسف بلايلي،و المهاجم إسلام سليماني، وكذا لاعب خط الوسط سفيان فيغولي، وعدم استدعاء لاعب الأهلي السعودي رياض محرز.

كما قرر الناخب الوطني الجديد، إعادة صانع ألعاب نادي الغرافة وهداف دوري إكسبو القطري برصيد 18 هدفا ياسين براهيمي، بعد عامين من الغياب عن الخضر.

وتم إستدعاء ولأول مرة كل من الحاج موسى أنيس جناح نادي فيتس أرنهيم الهولندي، و مدافع شباب قسنطينة محمد أمين مداني، ومهاجم نيويورك سيتي منصف بقرار، ولاعب خط الوسط بنادي الأهلي المصري المعار إلى سيراميكا كليوباترا أحمد قندوسي، وصانع ألعاب إستوريل البرتغالي رفيق غيتان.

فيما شهدت قائمة الخضر عودة كل من اللاعبين: بدرالدين بوعناني، والسعيد بن رحمة وبشير بلومي، والمهاجم المتألق ياسين بن زية. وظهير يونغ بويز جوان جحام، وحيماد عبداللي المتألق مع أنجي في “الليغ 2” الفرنسية.

ويعد ثنائي اتحاد العاصمة اسامة بن بوط والمدافع بلعيد، ومدافع شباب قسنطينة محمد مداني المحليين في القائمة.

وللإشارة، سيواجه المنتخب الوطني خلال دورة مارس الودية التي ستحتضنها الجزائر، في الفترة ما بين الـ 18 والـ 28 مارس 2024.

وستلعب الدورة على شكل بطولة مصغرة بمشاركة الجزائر، إلى جانب كل من جنوب إفريقيا وبوليفيا وأندورا، التي ستعوض ألبانيا.

وتنطلق دورة الجزائر الودية، برعاية “الفيفا” يوم الـ 21 مارس، بمواجهة جنوب إفريقيا بمنتخب أندورا، بملعب 19 ماي بعنابة، بداية من الساعة 22:00.

بينما تجمع المباراة الثانية في الـ 22 مارس، المنتخب الوطني بنظيره البوليفي. بملعب 5 جويلية 62، بداية من الساعة 22:00.

في حين سيلعب ثالث لقاءات الدورة الودية، بتاريخ الـ 25 مارس، بين بوليفيا وأندورا، بداية من الساعة 22:00 بملعب 19 ماي بعنابة.

على أن تختتم الدورة الودية الرباعية، يوم الـ 26 مارس. بمواجهة تجرى بملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي. بداية من الساعة 22:00، بين الخضر ومنتخب جنوب إفريقيا