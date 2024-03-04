بيتكوفيتش يتحدث بشأن إمكانية ضم عدلي إلى المنتخب الوطني

تحدث الناخب الوطني الجديد، فلاديمير بيتكوفيتش، بشأن إمكانية إستدعاء اللاعب الفرانكو جزائري ونادي ميلان ياسين عدلي، لحمل قميص المنتخب الوطني.

وصرح بيتكوفيتش، اليوم الإثنين، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بقاعة مؤتمرات ملعب نيلسون مانديلا:”سبق لي الإشراف على تدريب اللاعب عدلي في فترات سابقة”.

وأضاف بيتكوفيتش:”سنرى مستقبلا ماذا ممكن أن يحدث، لكن حاليا يجب التركيز على مانملك في تعداد المنتخب”.

وختم المدرب الجديد بيتكوفيتش بتقديم مثال هن وضعية اللاعب عدلي:”كما تعلمون نجاح الزواج يتطلب مساهمة الطرفين في ذلك”.