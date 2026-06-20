بيتكوفيتش يتحدث عن مواجهة الأردن

يرتقب أن يعقد مساء غدٍ الأحد، الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، ندوة صحفية قبل المواجهة المقررة الثلاثاء، أمام منتخب الأردن، ضمن نهائيات كأس العالم 2026.

ويلتقي “الخضر” بـ “النشامى”، في صدام لا يقبل القسمة على اثنين، برسم الجولة الـ 2 من مونديال 2026، بعد الهزيمة التي تلقاها كل منهما في جولة الافتتاح، بنتيجة 3-0 و3-1، أمام الأرجنتين والنمسا على التوالي.

وسينشط بيتكوفيتش، ندوة صحفية بمدينة “سان فرانسيسكو” في حدود الساعة 14:30 بالتوقيت المحلي. الساعة 22:30 بتوقيت الجزائر، من أجل الحديث عن هذه الموقعة الحاسمة.

يشار إلى أن عناصر المنتخب الوطني. ستغادر اليوم السبت، مدينة “كانساس سيتي” باتجاه سان فرانسيسكو، أين ستلاقي الأردن في ثاني جولات المونديال.

على أن يخوض “الخضر” مساء غدٍ الأحد، أول حصة تدريبية بسان فرانسيسكو. التي تبعد بحوالي 3 ساعات عن كانساس، تحسبا لمواجهة النشامى، فجر الثلاثاء، بتوقيت الجزائر.

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