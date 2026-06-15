بيتكوفيتش يتحدث قبل صدام الأرجنتين

يعقد الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، مساء اليوم الإثنين، ندوة صحفية بملعب كانساس سيتي، أين يواصل “الخضر” تحضيراتهم لمواجهة الأرجنتين في افتتاح مشوارهم ضمن مونديال 2026.

وستنطلق الندوة الصحفية لبيتكوفيتش، عند الساعة 15:30 بالتوقيت المحلي. الساعة 21:30 بتوقيت الجزائر.

ويرتقب أن يتطرف الناخب الوطني، إلى جاهزية رفقاء القائد رياض محرز، وآخر المستجدات الخاصة بالقمة المقررة هذا الأربعاء عند الساعة 02:00 صباحا، أمام حامل اللقب الأرجنتين.

كما تم برمجة منطقة مختلطة مع ممثلي وسائل الإعلام بمقر إقامة المنتخب الوطني. قبل انطلاق الحصة التدريبية المقررة على الساعة 20:00 مساءً. والتي ستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام خلال الدقائق الخمس عشرة الأولى فقط.

هذا وأجرى مساء أمس الأحد، المنتخب الوطني حصة تدريبية جديدة بمركز “روك تشالك بارك” التابع لجامعة كانساس بمدينة لورانس الأمريكية.

وهي الحصة التي انطلقت عند الساعة 18:00، بمشاركة جميع اللاعبين، حيث خصصت للجانبين التقني والتكتيكي.

ويواصل رفقاء لوكا زيدان، تحضيراتهم بجدية وتركيز عالِ من أجل وضع اللمسات الأخيرة قبل المواجهة المرتقبة أمام “التانغو” في افتتاح لقاءات المجموعة الـ 10 من كأس العالم 2026. التي تضم أيضا الأردن والنمسا.

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