بيتكوفيتش يتحدى النمسا: “الفوز أعاد لنا الثقة”

أكد الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، ان الفوز المحقق فجر اليوم الثلاثاء، على منتخب الأردن، أعاد الثقة للعناصر الوطنية، قبل اللقاء الحاسم أمام النمسا.

ويلتقى “الخضر” بالنمسا، يوم الأحد القادم، برسم الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الـ 10. لمونديال 2026، في صدام بـ 6 نقاط من أجل التأهل في الصدارة، على اعتبار أن كل طرف حصد 3 نقاط من أول جولتين.

وعقب الفوز بثنائية لهدف أمام الأردن، قال بيتكوفيتش: “أعتقد أننا قدمنا في النهاية مباراتين جيدتين.. وفوزنا اليوم مستحق”.

قبل أن يضيف الناخب الوطني، في تصريحات إعلامية: “من المؤكد أن هذا الفوز. يمنحنا الكثير من الثقة والإيمان بقدراتنا قبل اللقاء المقبل”.

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