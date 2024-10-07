بيتكوفيتش يتصدر قائمة الأعلى أجراً في إفريقيا.. هذا راتبه!

تواجد الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش على رأس قائمة مدربي المنتخبات الأفريقية الأعلى أجرا. بفارق كبير عن وصيفه هوغو بروس، مدرب جنوب إفريقيا.

وكشفت صحيفة “لوموند” الفرنسية، في تقرير نشرته، اليوم الاثنين، عن راتب الناخب الوطني بيتكوفيتش. الذي قدر بـ 135 ألف يورو شهريا (حوالي 2 مليار سنتيم بسعر الصرف الرسمي).

ويأتي هوغو بروس مدرب جنوب إفريقيا ثانياً براتب شهري يبلغ 75 ألف يورو، يليه مدرب منتخب المغرب وليد الركراكي بـ 70 ألف يورو شهرياً.

للإشارة، فإن بيتكوفيتش ينال أجراً أقل بكثير من سلفه جمال بلماضي الذي وصل إلى 205 آلاف أورو شهريا.

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