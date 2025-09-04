بيتكوفيتش: “يجب أن نكون أكثر انضباطًا… والمسؤولية الفردية ضرورية”

أكد المدرب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش في تصريحاته عقب الفوز على بوتسوانا، أن المنتخب بحاجة إلى المزيد من الصرامة والانضباط الفردي لتحقيق أداء أكثر استقرارًا في المباريات القادمة.

مشيرًا إلى أن تحسن اللياقة البدنية سيكون له تأثير إيجابي واضح. وقال بيتكوفيتش: “علينا أن نكون أكثر صرامة في أدائنا، ويجب أن يتحمل كل لاعب مسؤوليته الشخصية داخل الملعب. إذا تحسن المستوى البدني للفريق، فأنا واثق أن الأداء سيكون أفضل بكثير”.

وفي تعليقه على مستوى المنافس، قال المدرب: “لا أعرف المستوى الحقيقي لمنتخب بوتسوانا، لكنهم لعبوا وكأنها آخر مباراة لهم في التصفيات. قاتلوا بكل ما لديهم، وهذا زاد من صعوبة المواجهة”.

كما لم يُخفِ ارتياحه لإزاحتهم من السباق نحو المونديال: “أنا سعيد بإقصائهم من سباق التأهل إلى كأس العالم.”