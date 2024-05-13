بيتكوفيتش يجدد ثقته في المدافع مداني

جدد الناخب الوطني، ألكسندر بيتكوفيتش، ثقته في مدافع شباب قستطينة محمد الأمين مداني، تحسبا لقادم المواعيد، لتمثيل ألوان المنتخب الوطني مجددا.

وحسب بيان إدارة نادي “السياسي” عبر صفحتها الرسمية على منصة “فيسبوك”، فقد تلقى المدافع مداني، إستدعاء المنتخب الوطني الأول المعني بمبارتي غينيا و أوغندا التي تندرج ضمن تصفيات كأس العالم 2026 إبتداءا من تاريخ 03 إلى غاية 11 جوان 2024.

يجدر الإشارة، سبق للمدافع مداني أن مثل الخضر لأول مرة في التربص الأخير خلال شهر مارس الماضي، وشارك في مواجهتي بوليفيا وجنوب إفريقيا الوديتين.