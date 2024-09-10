بيتكوفيتش يجري 4 تغييرات ويفاجئ بفارسي

كشف الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، عن التشكيلة الاساسية التي اختارها لمواجهة اليوم الثلاثاء، أمام المضيف منتخب ليبيريا.

وشهدت تشكيلة الخضر، 4 تغييرات كاملة، مقارنة بالتشكيلة التي اعتمد عليها بيتكوفيتش. في لقاء الخميس الماضي، أمام غينيا الاستوائية.

ومثلما كان متوقعا، أشرك بيتكوفيتش، آدم زرقان، وأمين غويري لتعويض الثنائي الذي غادر تربص الخضر. بداعي الإصابة، إسماعيل بن ناصر وحسام عوار.

بينما كانت المفاجأة في إشراك الوافد الجديد، محمد فارسي أساسيا، في أول استدعاء للاعب الناشط في كولومبوس كرو الأمريكي، مع إبعاد بونجاح، وإشراك بن زية بدلا منه.