بيتكوفيتش يجري 9 تغييرات كاملة في تشكيلة “الخضر”

كشف الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، عن التشكيلة الأساسية، التي اختارها لمواجهة اليوم الأربعاء، أمام منتخب غينيا الاستوائية.

ويلتقي “الخضر” بغينيا الاستوائية، على أرضية ملعب “مولاي الحسن” بمدينة الرباط بداية من الساعة 17:00. برسم الجولة الثالثة والأخيرة، من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا 2025.

واستغل مدرب المنتخب، شكلية اللقاء، على اعتبار أن التشكيلة الوطنية تأهلت مسبقا في صدارة المجموعة الخامسة، من أجل اراحة الركائز، تحسبا لمواجهة الكونغو الديموقراطية، في الدور ثمن النهائي الاثنين المقبل.

حيث أجرى بيتكوفيتش، 9 تغييرات كاملة في التشكيلة الأساسية، مقارنة بالتي فازت في الجولة السابقة أمام بوركينافاسو.

كما ستشهد مواجهة غينيا الاستوائية، أول ظهور أساسي لعدد من العناصر، في صورة، الحارس أنتوني ماندريا، وثنائي الدفاع توقاي وبلعيد، إلى جانب زروقي وعبدلي، وثنائي الهجوم حاج موسى ومنصف بقرار.

وجاءت تشكيلة “الخضر” على النحو التالي:

الحارس: أنتوني ماندريا

الدفاع: آيت نوري، بلغالي، توقاي، بلعيد

الوسط: زروقي، عبدلي، شايبي

الهجوم: حاج موسى، مازة، بقرار