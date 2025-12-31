إعــــلانات
الرياضة

بيتكوفيتش يجري 9 تغييرات كاملة في تشكيلة “الخضر”

بقلم النهار أونلاين
بيتكوفيتش يجري 9 تغييرات كاملة في تشكيلة “الخضر”
  • 234
  • 0

كشف الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، عن التشكيلة الأساسية، التي اختارها لمواجهة اليوم الأربعاء، أمام منتخب غينيا الاستوائية.

ويلتقي “الخضر” بغينيا الاستوائية، على أرضية ملعب “مولاي الحسن” بمدينة الرباط بداية من الساعة 17:00. برسم الجولة الثالثة والأخيرة، من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا 2025.

واستغل مدرب المنتخب، شكلية اللقاء، على اعتبار أن التشكيلة الوطنية تأهلت مسبقا في صدارة المجموعة الخامسة، من أجل اراحة الركائز، تحسبا لمواجهة الكونغو الديموقراطية، في الدور ثمن النهائي الاثنين المقبل.

حيث أجرى بيتكوفيتش، 9 تغييرات كاملة في التشكيلة الأساسية، مقارنة بالتي فازت في الجولة السابقة أمام بوركينافاسو.

كما ستشهد مواجهة غينيا الاستوائية، أول ظهور أساسي لعدد من العناصر، في صورة، الحارس أنتوني ماندريا، وثنائي الدفاع توقاي وبلعيد، إلى جانب زروقي وعبدلي، وثنائي الهجوم حاج موسى ومنصف بقرار.

وجاءت تشكيلة “الخضر” على النحو التالي:

الحارس: أنتوني ماندريا
الدفاع: آيت نوري، بلغالي، توقاي، بلعيد
الوسط: زروقي، عبدلي، شايبي
الهجوم: حاج موسى، مازة، بقرار

Peut être une image de ‎football, football et ‎texte qui dit ’‎ALGERIA NATIONAL FOOTBALL ALGERIANATIONALFOOTBALLTE TEAM CAPIR AFRCACME OEMATIONE STARTING XI 1 A. MANDREA 25 R. BELGHALI 15 R. AÄT-NOURI M. TOUGAI 5 z. BELAİD 6 R. ZERROUKI c 8 H. ABDELLI 17 F. CHAIBI 然1入 11 A. HADJ MOUSSA 22 I. MAZA 12 M. BAKRAR COACH نك VLADIMIR PET TKOVIC SUBSTITUTES EQUATORIAL GUINEA ALGERIA A. MANDI 3M DORVAL 7R. .MAHREZ 9B. BOUNEDJAH- I,BENNACER- 4H.BOUDAOUI 16 BENBOT -18 M.AMOURA 9A. A. ZORGANE 20 .ATAL 1R. BENSEBAINI 23L ZIDANE I.KEBBAL 27A BOULBINA 28 R. BERKANE‎’‎‎

رابط دائم : https://nhar.tv/BoP0f
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر
AMA Computer