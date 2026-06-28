بيتكوفيتش يحدث ثورة حقيقية في تشكيلة الخضر أمام النمسا

كشف الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش عن التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها في مباراة المنتخب الوطني أمام النمسا في ثالث مباريات الدور الأول من منافسة كأس العالم.

وعرفت التشكيلة التي سيعتمد عليها فلاديمير بيتكوفيتش تغييرات بالجملة أبرزها الحارس اسامة بن بوط الذي سيكون أساسيا في مكان لوكا زيدان. في حين سيعتمد على جوان حجام مكان ريان ايت نوري لتعزيز الخط الدفاعي بشكل أكبر.

في حين دفع بيتكوفيتش بحسام عوار لأول مرة في المونديال ضمن تشكيلته الأساسية مكان هشام بوداوي ليعطي دفعة قوية لهجوم الخضر.

وجاءت التشكيلة كالتالي:

بن بوط- بلغالي - ماندي – بن سبعيني – حجام- بن طالب – شايبي – مازة – عوار – محرز – غويري