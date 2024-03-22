بيتكوفيتش يحدث ثورة في التشكيلة ويعيد براهيمي إلى الواجهة

أحدث الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش ثورة في التشكيلة الوطنية بإبعاد عدد من الركائز عن الفريق في شاكلة رياض محرز وسفيان فيغولي.

وعرفت التشكيلة الوطنية تواجد ياسين براهيمي في التشكيلة الوطني، بعدما أعاده التقني بيتكوفيتش إلى الواجهة وقائدا للفريق رغم غيابه الذي دام للفريق 26 شهرا.

إلى جانب ذلك، تواجد حسام عوار في القائمة الاحتياطية، في حين سيغيب سعيد بن رحمة عن التشكيلة بسبب التحاقه بشكل متأخر واصابته الطفيفة.

كما شهدت التشكيلة تواجد غويري في التشكيلة الأساسية برفقة المهاجم بغداد بونجاح، الذي سيكون في رواق أفضل للعب عدد كبير من المباريات أساسيا.

كما حافظ بيتكوفيتش على نفس تشكيلة الدفاع مثل بن سبعيني و ماندي إلى جانب غويري وعطال.