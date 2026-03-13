بيتكوفيتش يحدد موعد الكشف عن قائمة اللاعبين المعنيين بتربص مارس

ينشط الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، يوم الأربعاء المقبل، ندوة صحفية بقاعة الندوات لملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي.

وحسب الموقع الرسمي لـ”الفاف”، يسعقد بيتكوفيتش، هذه الندوة الصحفية، انطلاقا من الساعة التاسعة ليلا، بقاعة “محمد صلاح” لملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي.

كما أوضح ذات المصدر، بأن الناخب الوطني، سيكشف خلال هذه الندوة الصحفية، قائمة لاعبيه المعنيين بتربص شهر مارس.

يذكر أن المنتخب الوطني، سيخوض خلال تربص مارس الجاري، مبارتين وديتين بإيطاليا، يومي 27، و31 مارس الجارس، ضد منتخبي غواتيمالا، الأوروغواي، على التوالي.