بيتكوفيتش يحطم رقماً قياسياً مع الخضر

حقق المدرب فلاديمير بيتكوفيتش أول رقم شخصي له على رأس العارضة الفنية للمنتخب الوطني. قبل انطلاق المواعيد الكبرى للكتيبة الوطنية في كأس أمم إفريقيا القادمة التي حسم التأهل إليها.

وفاز المنتخب الوطني أمام مستضيفه الطوغولي بهدف دون رد مساء اليوم الاثنين لحساب الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا. ليضمن تأهله رسميا إلى الحدث القاري الأهم.

وأصبح فلاديمير بيتكوفيتش أول مدرب في تاريخ المنتخب الوطني يحقق ثلاثة انتصارات متتالية خارج الديار في 6 مباريات.

حيث حقق الخضر أربع انتصارات وتعادل في مباراة واحدة و انهزم في أخرى. في حين سجل المنتخب الوطني تحت قيادة المدرب بيتكوفيتش 14 هدفاً و استقبل 7 أهداف.

للإشارة، ستكون الفرصة مواتية لخليفة بلماضي للحفاظ على رقمه القياسي. بالفوز أمام كل من غينيا الاستوائية وليبيريا شهر نوفمبر القادم.

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