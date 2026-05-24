بيتكوفيتش يحل بأرض الوطن تحسبا لانطلاق تربص المونديال

حلّ الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، مساء اليوم الأحد، بأرض الوطن عبر مطار هواري بومدين، تحسبًا للدخول في تربص المنتخب الوطني نهاية هذا الشهر، استعدادًا لنهائيات كأس العالم.

ومن المرتقب أن يعلن الناخب الوطني عن قائمته النهائية المعنية بالمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 يوم الأحد المقبل. فيما تواصل “الفاف” وضع آخر اللمسات على برنامج تحضيرات المنتخب الأول، تحسبًا للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.

وكانت “الفاف” اتفقت على خوض مباراة ودية أمام هولندا بمدينة روتردام الهولندية يوم الثالث من شهر جوان المقبل، في اختبار ينتظر أن يكون من العيار الثقيل أمام أحد أبرز المنتخبات الأوروبية.

كما برمجت “الفاف” مواجهة ودية ثانية يوم العاشر من الشهر ذاته أمام منتخب بوليفيا، وستُجرى المباراة بمدينة كانساس سيتي الأمريكية.

للإشارة، سيكون المنتخب الوطني الجزائري، على موعد مع خوض نهائيات كأس العالم 2026 ضمن المجموعة العاشرة، إذ يستهل أبطال إفريقيا 2019 مشوارهم بمواجهة الأرجنتين يوم 17 جوان بمدينة كانساس سيتي الأمريكية، قبل ملاقاة الأردن يوم 23 جوان بمدينة سان فرانسيسكو، ثم اختتام دور المجموعات بمواجهة النمسا يوم 28 من الشهر ذاته بمدينة كانساس.