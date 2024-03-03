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الرياضة

بيتكوفيتش يحل بمطار روما متوجها إلى الجزائر

بقلم عزيز طالبي
بيتكوفيتش يحل بمطار روما متوجها إلى الجزائر
بيتكوفيتش
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تواجد الناخب الوطني الجديد فلاديمير بيتكوفيتش في مطار روما الإيطالي خلال الساعات القليلة الماضية قبل التوجه صوب الجزائر مباشرة.

و نقل موقع “ديزاد فوت”، اليوم الأحد، صورة لأحد الأشخاص المتواجدين في مطار روما الذي أخذ صورة تذكاريات مع خليفة الناخب الوطني جمال بلماضي بعد التعرف عليه.

و يملك بيتكوفيش صورة جميلة جدا، لدى الإيطاليين خاصة أبناء مدينة العاصمة روما. الذي توج معهم بـ “السيدة الكأس” في وقت سابق.

و من المنتظر، أن ينشط المدرب الجديد ندوة صحفية غدا بداية من الـ 14:30 سا بقاعة المحاضرات بملعب نيلسون مانديلا بسيدي موسى.

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