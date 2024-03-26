بيتكوفيتش يخلط أوراق مدرب جنوب إفريقيا بتشكيلة جديدة

أخلط الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش أوراق مدرب جنوب إفريقيا بالاعتماد على عدد من اللاعبين الجدد.

وقرر بيتكوفيتش إحداث ثورة جديدة في التشكيلة بالاعتماد على عدد من العناصر التي لم تشارك في مباراة بوليفيا.

واعتمد الناخب الوطني على جديد قائمته المتشكل في كل من عوار ومداني وقيتون وبن زية وزغبة.

في حين أجلس عدد من الركائز في بنك الاحتياط الحارس ماندريا وعطال وزروقي، في حين يغيب عن المواجهة كل من غويري وبن سبعيني.