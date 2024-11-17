بيتكوفيتش يرد على تألق محرز :”لا أود الحديث عن اللاعبين بشكل فردي”

أبدى الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش رضاه التام عن لاعبيه بما فيهم القائد رياض محرز الذي عاد إلى التسجيل وممارسة هوايته المفضلة أمام الجماهير الجزائرية.

وقال بيتكوفيتش خلال الندوة الصحفية بملعب المجاهد الراحل حسين ايت احمد خلال سؤال وجه له عن اداء رياض محرز “لا أود الحديث بشكل فردي عن اللاعبين، ومثلا عن رياض محرز، اللاعبون عندما نضعهم في ظروف جيدة و ملائمة يقدمون مستويات كبيرة”.

كما أضاف الناخب الوطني “الأهم هو الفوز والتأكيد قبل التحدي الجديد لنا الذي سنقيمه في مارس القادم ضمن تصفيات كأس العالم”.

وكان لاعب الأهلي السعودي قد تألق في مباراة اليوم، ومنحه تمريرة مفتاحية خلال هدف المدافع عيسى ماندي، رغم ابتعاده عن إمكانيات الفنية بالنظر إلى تقدمه في السن.

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