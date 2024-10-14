بيتكوفيتش يرد على سؤال استفزازي حول علاقته مع محرز !

رد الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش على سؤال أحد الصحفيين بالطوغو. حول علاقته مع رياض محرز بعد وضعه في دكة البدلاء خلال مباراة اليوم.

وقال بيتكوفيتش خلال الندوة الصحفية عقب المباراة: “محرز يقوم بعمل كبير سواء في الملعب أو خارجه، وحتى في دكة البدلاء، محرز من نوعية اللاعبين المهمين الذين كتبوا التاريخ، و يبقى مهماً بالنسبة لنا، في أربع مباريات استبدلت عددا كبيرا من اللاعبين وهذا أمر منطقي”.

وأضاف بيتكوفيش بعد الفوز على الطوغو بهدف نظيف: “أبحث عن تشكيلة متكاملة، و الأمر الجيد هو وجود صراع على المناصب”.

وختم الناخب الوطني: “نعمل على تسيير مباراة بمباراة، قبل التوجه للعب كأس إفريقيا”.

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