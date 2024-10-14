بيتكوفيتش يرد على سؤال استفزازي حول علاقته مع محرز !
بقلم عزيز طالبي
رد الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش على سؤال أحد الصحفيين بالطوغو. حول علاقته مع رياض محرز بعد وضعه في دكة البدلاء خلال مباراة اليوم.
وقال بيتكوفيتش خلال الندوة الصحفية عقب المباراة: “محرز يقوم بعمل كبير سواء في الملعب أو خارجه، وحتى في دكة البدلاء، محرز من نوعية اللاعبين المهمين الذين كتبوا التاريخ، و يبقى مهماً بالنسبة لنا، في أربع مباريات استبدلت عددا كبيرا من اللاعبين وهذا أمر منطقي”.
وأضاف بيتكوفيش بعد الفوز على الطوغو بهدف نظيف: “أبحث عن تشكيلة متكاملة، و الأمر الجيد هو وجود صراع على المناصب”.
وختم الناخب الوطني: “نعمل على تسيير مباراة بمباراة، قبل التوجه للعب كأس إفريقيا”.
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