بيتكوفيتش يرفض الحسابات المعقدة ويطالب بالفوز أمام النمسا

دعا الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، لاعبي المنتخب الوطني إلى ضرورة التحرر من الضغوط الجانبية وحسابات التأهل المعقدة، والتركيز الكامل على تقديم أداء قوي يضمن حصد النقاط الثلاث في المواجهة الحاسمة المقبلة، مؤكداً أن مصير “الخضر” يظل بين أيديهم فوق أرضية الميدان.

وشدد المسؤول الفني الأول عن العارضة الفنية للخضر خلال الندوة الصحفية على ضرورة عدم الالتفات لنتائج المنافسين والتركيز المطلق على حصد النقاط الثلاث ودخول اللقاء بعقلية انتصارية، موضحاً أن “كل المنتخبات المتوقع أن تفوز فازت، يجب التركيز على منتخبنا، واللعب من أجل الفوز لا غير، هذه الذهنية يجب علينا الاعتماد عليها”.

كما أضاف “لدينا أسلوب لعب خاص بنا، وسنسعى لفرضه على منتخب النمسا”.

و أشار بيتكوفيتش إلى أن التحضيرات ركزت بشكل كبير على الجانب الذهني وتصحيح الأخطاء السابقة، مطالباً الجميع بضرورة الحفاظ على الهدوء والثقة في قدرات المجموعة للعودة إلى السكة الصحيحة وإسعاد الجماهير الجزائرية التي تنتظر ردة فعل قوية من أشبالها.