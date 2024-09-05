بيتكوفيتش يرفض المغامرة ويجدد ثقته في ركائز الخضر

فضل الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش الاعتماد على لاعبيه الذين يملكون خبرة كبيرة رفقة الخضر، خلال مواجهة غينيا الاستوائية بعد قليل.

وسيعتمد فلاديمير بيتكوفيتش، على ركائز الخضر الذين سبق لهم المشاركة في المناسبات الكبيرة. على غرار بن ناصر و ماندي و محرز وبونجاح، الذين شاركوا في كأس إفريقيا 2019 بمصر. و 2022 في الكاميرون و 2024 في كوت ديفوار.

وكانت التشكيلة منتظرة، باستثناء المفاجأة عيسى ماندي الذي اعتمد عليه بيتكوفيتش في الجانب الأيمن. كما سيكتشف الجمهور الجزائري توليفة جديدة في وسط الدفاع، تتمثل في بن سبعيني و توغاي.

وتتمثل المفاجأة الوحيدة لبيتكوفيتش في العائد إلى مستواه، حجام، المتألق مع ناديه يونغ بويز.

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